SMP Islam Al Azhar 8 Bekasi Raih Peringkat Pertama TKA Kota Bekasi 2026

jpnn.com, JAKARTA - SMP Islam Al Azhar 8 Bekasi menempati peringkat pertama hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) Kota Bekasi 2026 pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia.

Sekolah dari Yayasan Waqaf Al Muhajirien Jakapermai tersebut menjadi satu-satunya yang meraih peringkat pertama pada kedua mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia.

Pada mata pelajaran Matematika, SMP Islam Al Azhar 8 memperoleh nilai rata-rata 70,74. Nilai tersebut berada di atas SMPK Penabur Summarecon Bekasi yang mencatat rata-rata 68,50 dan SMP Trenmatika dengan rata-rata 66,55.

Kemudian, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, SMP Islam Al Azhar 8 kembali menempati posisi pertama dengan nilai rata-rata 86,73. Posisi berikutnya ditempati SMP Trenmatika dengan nilai 86,00, disusul SMP Labschool Cibubur yang memperoleh nilai 85,31.

Kepala SMP Islam Al Azhar 8 Bekasi, Abdul Hamid, S.Pd., mengatakan prestasi tersebut merupakan hasil dari sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah.

“Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi guru hebat, murid yang berdaya juang tinggi, dukungan orang tua, dan arahan Yayasan,” ujar Abdul Hamid, Rabu (10/6).

Menurutnya, hasil yang diperoleh dalam TKA 2026 menjadi motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus menjaga semangat belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

Prestasi akademik tersebut juga sejalan dengan upaya penguatan mutu pendidikan yang terus dilakukan Yayasan Waqaf Al Muhajirien Jakapermai.