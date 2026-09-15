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SMPN 16 Medan Sempat Terendam Banjir, Kini Siswa Tak Lagi Waswas Saat Hujan

SMPN 16 Medan Sempat Terendam Banjir, Kini Siswa Tak Lagi Waswas Saat Hujan
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Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat mengunjungi SMP 16 Medan, Senin (14/9). Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - MEDAN - Wajah UPT SMP Negeri 16 Medan berubah setelah diterjang banjir lebih dari satu meter pada September 2025.

Sekolah yang sebelumnya kerap membuat guru dan siswa waswas setiap kali hujan deras kini sudah kembali digunakan secara penuh.

Revitalisasi sekolah tersebut rampung pada Agustus 2026. Salah satu pekerjaan utamanya ialah meninggikan area sekolah yang sebelumnya berada di lokasi rendah.

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Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan seluruh kegiatan pembelajaran kini telah kembali normal.

"Sekarang sudah berlangsung 100 persen, tidak perlu ada lagi yang melalui pembelajaran daring," kata Abdul Mu'ti, Selasa (15/9).

Kepala UPT SMP Negeri 16 Medan Taripar Rudi Sihaloho mengatakan revitalisasi dimulai pada April 2026.

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Menurut dia, penimbunan dan peninggian area sekolah menjadi bagian penting dari pekerjaan tersebut.

"Supaya ke depan kalau ada hujan lebat tidak terkena banjir lagi," ujarnya.

Wajah UPT SMP Negeri 16 Medan berubah setelah diterjang banjir lebih dari satu meter pada September 2025.

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