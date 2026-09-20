SMPN 259 Garap Film Suara di Kepala Bimo untuk TNI Creative Fest 2026

jpnn.com - JAKARTA - SMP Negeri 259 Jakarta membuat film pendek dalam rangka memeriahkan TNI Creative Fest 2026: TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur.

Film bertajuk ‘Suara di Kepala Bimo’ merupakan kerja sama SMP Negeri 259 Jakarta dengan Komite Sekolah 2026-2028.

Produser Suara di Kepala Bimo, yang juga Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan SMP Negeri 259 Jakarta, Elvina mengatakan alasan diproduksinya film pendek ini karena sekolah ingin berpartisipasi dalam rangka TNI Creative Fest 2026.

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“Festival ini diselenggarakan oleh Puspen TNI. Sekolah mengangkat kolaborasi antara sekolah dan pihak TNI,” katanya di sela syuting film, Minggu (20/9).

Elvina mengatakan tujuan pembuatan film ini untuk memajukan sekolah agar sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi mampu menumbuhkan kreativitas siswa.

"Ini juga untuk nama sekolah agar lebih baik lagi ke depan, salah satunya lewat dunia seni peran,” imbuh Elvina.

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Berdurasi sekitar lima menit, film ini mengangkat tema perilaku korban bullying dan kepekaan teman, guru hingga anggota TNI yang bekerja sama dengan pihak sekolah.

“Jadi, korban dari bullying seperti bullying verbal mampu menciptakan trauma bagi seorang pelajar, dan ternyata korban bullying yang terbawa hingga ke sekolah bisa disembuhkan oleh teman-teman, guru atau pihak eksternal yang ada di sekolah,” ujar Elvina.