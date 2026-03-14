Snackita Perluas Jaringan Toko Camilan di Sejumlah Kota Jawa Timur

jpnn.com, JAWA TIMUR - Industri ritel makanan ringan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang dinamis seiring perubahan gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda.

Tren tersebut mendorong munculnya konsep toko camilan yang tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga pengalaman berbelanja yang lebih variatif.

Di tengah perkembangan tersebut, sejumlah pelaku usaha mulai memperluas jaringan toko untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Salah satunya adalah Snackita yang dalam beberapa waktu terakhir mencatat pertumbuhan jaringan gerai di wilayah Jawa Timur.

Saat ini Snackita telah mengoperasikan sejumlah gerai di beberapa kota, yakni tiga cabang di Malang, lima cabang di Surabaya, serta masing-masing satu cabang di Pasuruan dan Gresik.

Perusahaan juga menyiapkan pembukaan gerai baru di beberapa kota lain di Jawa Timur, yakni Lamongan, Mojokerto, dan Tuban sebagai bagian dari strategi ekspansi jaringan.

Franchise Manager Snackita Joe, mengatakan perluasan jaringan tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya memperkuat identitas merek serta mendekatkan produk kepada konsumen di berbagai daerah.

“Kami berusaha menghadirkan pilihan camilan yang lengkap dan selalu mengikuti tren. Dengan begitu, pengunjung bisa menemukan banyak pilihan dalam satu tempat,” ujar Joe, dalam keterangannya, Sabtu (14/3).