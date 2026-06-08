SnackVideo Hadirkan V-Star Truck, Panggung Hiburan dan Aksi Sosial Keliling Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - SnackVideo menghadirkan program Snack V-Star Truck sebagai upaya memperluas pemberdayaan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi talenta lokal di berbagai daerah Indonesia.

Melalui program tersebut, sebuah truk dimodifikasi menjadi panggung hiburan keliling yang dilengkapi sistem suara dan pencahayaan profesional.

Program itu merupakan bagian dari misi SnackVideo, yakni "Bikin Semua Beken", dengan menghadirkan kesempatan, perhatian, dan dukungan bagi masyarakat, termasuk di wilayah yang selama ini jarang mendapatkan sorotan.

Direktur Operasional SnackVideo Indonesia, Yugo Prabowo mengatakan dampak terbesar dari program tersebut bukan hanya bantuan yang diberikan, tetapi juga kesempatan yang tercipta bagi masyarakat untuk menunjukkan potensi mereka.

"Satu acara mungkin tidak dapat mengubah masa depan sebuah desa secara langsung. Namun, ketika seseorang yang selama ini belum pernah mendapatkan kesempatan akhirnya bisa berdiri di atas panggung, didengar, dan diapresiasi, perubahan itu mulai tumbuh dari dalam dirinya sendiri," ujar Yugo dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6).

Sejauh ini, Snack V-Star Truck telah mengunjungi tiga kota, dua universitas, dan empat komunitas desa di berbagai wilayah Indonesia dengan melibatkan hampir 3.000 peserta.

Kehadiran truk tersebut mengubah lapangan atau ruang publik setempat menjadi pusat kegiatan masyarakat yang diisi berbagai pertunjukan dan aktivitas bersama.

Anak-anak, pelajar, orang tua, hingga tokoh masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar.