Snoopy Bawa Summer Fun, PIK2 Sulap 3 Kawasan Jadi Destinasi Liburan Bertema Peanuts

jpnn.com - JAKARTA - Anda berencana menghabiskan akhir pekan di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Kini kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu memiliki destinasi baru yang bisa menjadi pilihan menikmati akir pekan.

Mulai 15 Juli hingga 6 September 2026, karakter legendaris Snoopy hadir di PIK2 melalui program Many Faces of Snoopy: Summer Fun.

Menariknya, setiap kawasan mengusung tema berbeda sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman yang tidak sama dalam satu kali kunjungan.

Di Central Market, Snoopy tampil sebagai superhero melalui konsep Meet Superhero Snoopy.

Pengunjung dapat menikmati instalasi karakter, mengikuti berbagai aktivitas interaktif setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu hingga 30 Agustus, serta berburu berbagai produk bertema Snoopy di retail area yang disiapkan khusus.

Sesi meet and greet bersama Snoopy dan karakter Peanuts dijadwalkan berlangsung pada 18 dan 25 Juli serta 15 dan 22 Agustus 2026 dengan dua sesi, yakni pukul 15.00 dan 18.00 WIB.

Adapun Orange Groves menghadirkan suasana berbeda melalui tema Dance & Run with Flash Beagle.