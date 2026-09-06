Snoopy Run 2026 Sukses, Provaliant Sebut PIK Cocok untuk Event Berbasis IP Global

jpnn.com, JAKARTA - Promotor dan penyelenggara event olahraga Provaliant Sports mulai memanaskan mesin untuk agenda tahun depan setelah menggelar Snoopy Run Indonesia 2026 di Pantai Indah Kapuk (PIK), Minggu (6/9).

Perusahaan di bawah bendera Provaliant Group itu menargetkan empat event dengan intellectual property (IP) internasional sepanjang 2027.

CEO Provaliant Group Chandra Sugiono mengatakan pengembangan event berbasis karakter global akan menjadi salah satu fokus Provaliant Sports.

“Kami dari Provaliant Sports memang berencana setiap tahun minimal tiga sampai empat event dengan IP-IP internasional,” ujar Chandra.

Konsep tersebut telah diuji melalui sejumlah kegiatan sepanjang 2026, termasuk Snoopy Run yang sukses menjaring antusiasme peserta.

Event yang diikuti 6.500 peserta itu tidak berdiri sebagai acara satu hari. Snoopy telah lebih dahulu hadir selama hampir dua bulan melalui Pop-Up Store, Meet & Greet, instalasi karakter, hingga aktivitas di empat destinasi di PIK.

Dalam Snoopy Run, pendekatan itu diwujudkan melalui Pawrent 1,5K yang memperbolehkan pelari membawa anjing peliharaan.