Snoopy Run Digelar di PIK Minggu Ini, Ribuan Pelari Bakal Ramaikan SnoopRace Day

jpnn.com, JAKARTA - Pada Minggu(6/9), kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi lokasi Snoopy Run Indonesia 2026. Hitung mundur menuju ajang lari pertama bertema Snoopy di Indonesia itu pun tinggal kurang sari dua hari lagi.

Lebih dari 6.000 peserta diproyeksikan mengikuti Snoopy Run Indonesia 2026. Race day tersebut sekaligus menjadi puncak dari rangkaian PEANUTS™? Lifestyle Experience yang telah berlangsung selama 54 hari.

Bagi keluarga yang ingin mencari agenda akhir pekan, Snoopy Run menawarkan pengalaman yang tidak berhenti pada lintasan lima kilometer.

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Selain Regular 5K, terdapat Snoopy Pawrent 1.5K Run yang mengajak pemilik anjing berlari bersama hewan peliharaan mereka.

Setelah berlari, peserta juga bisa menikmati Race Village yang diisi hiburan, permainan interaktif, aktivitas ramah keluarga, pilihan kuliner, hingga merchandise resmi.

Menurut Head of Commerce Provaliant Group Nungky Pratiwi, format tersebut sengaja dibuat untuk mempertemukan olahraga dan hiburan dalam satu pengalaman.

“Melalui penyelenggaraan Snoopy Run pertama di Indonesia, Pawrent Run perdana, serta pengalaman Many Faces of Snoopy yang tersebar di empat destinasi, kami menghadirkan sebuah pengalaman yang menyatukan olahraga, hiburan, dan gaya hidup,” kata Nungky.

Suasana menuju race day pun sudah dibangun di empat destinasi PIK. Central Market menghadirkan Masked Snoopy.