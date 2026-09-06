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Snoopy Run PIK Meriah, 6.500 Peserta Ikut Lari dan Kumpul Famili

Snoopy Run PIK Meriah, 6.500 Peserta Ikut Lari dan Kumpul Famili
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Peserta Snoopy Run Indonesia 2026 di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta pada Minggu (6/9/2026). Foto: Dok. ASG

jpnn.com, JAKARTA - Suasana kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) pada Minggu (6/9/2026) terasa berbeda. Ribuan orang hadir di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group itu dengan mengenakan atribut Snoopy, sementara sebagian lainnya datang bersama keluarga dan anjing peliharaan.

Mereka adalah para peserta Snoopy Run Indonesia 2026. Tak kurang yang dari 6.500 peserta mengikuti event itu dalam kategori 5K dan Pawrent 1,5K.

Kemeriahan acara tidak hanya muncul saat pelari berada di lintasan. Suasana pasca-lari pun tetap semarak.

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Marketing Communications Amantara Agung Sedayu Group (ASG) Irwan Haris mengatakan minat masyarakat terhadap rangkaian Snoopy juga terlihat dari kegiatan di luar race day.

“Merchandise atau penjualan barang-barang Snoopy Run di luar acara hari ini juga sangat baik. Kemudian kami juga mengadakan event-event Meet & Greet dengan karakter Snoopy, itu juga antusiasmenya sangat baik,” kata Irwan.

Snoopy Run PIK Meriah, 6.500 Peserta Ikut Lari dan Kumpul Famili

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ASG menggandeng Provaliant Group untuk menggelar event itu. Adapun Snoopy Run menjadi penutup rangkaian PEANUTS™ Lifestyle Experience yang telah berlangsung sejak 15 Juli tersebut.

Selama hampir dua bulan, pengunjung bisa menemukan berbagai persona Snoopy di Central Market, PIK Icon, Land’s End, hingga Orange Groves.

Ribuan orang hadir di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group itu dengan mengenakan atribut Snoopy, sementara sebagian lainnya datang bersama...

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