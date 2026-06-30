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So Much Fun, HYROX Jakarta di NICE PIK2 Jadi Event Fitness Terbesar se-Asia Pasifik

So Much Fun, HYROX Jakarta di NICE PIK2 Jadi Event Fitness Terbesar se-Asia Pasifik
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Suasana adu napas, kekuatan, dan mental di ajang AirAsia HYROX Jakarta yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada 27-28 Juni 2026. Foto: ASG

jpnn.com, JAKARTA - Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) mendadak berubah menjadi arena adu napas, kekuatan, dan mental.

Selama dua hari pada 27-28 Juni 2026, pusat konvensi dan pameran terbesar di Indonesia itu dijadikan ajang AirAsia HYROX Jakarta.

Lebih dari 11.500 peserta mengikuti AirAsia HYROX Jakarta yang baru kali pertama digelar di Indonesia.

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Debut kompetisi fitness race global yang menggabungkan lari dan latihan fungsional (functional workout) itu pun langsung mencetak rekor jumlah peserta terbesar di kawasan Asia Pasifik.

Tentu saja itu bukan tanpa alasan. HYROX menawarkan format lomba yang membuat banyak pegiat olahraga penasaran.

Peserta AirAsia HYROX Jakarta harus berlari satu kilometer, lalu masuk ke satu stasiun latihan fungsional. Pola itu diulang delapan kali sampai total lintasan lari yang dilalui mencapai delapan kilometer.

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So Much Fun, HYROX Jakarta di NICE PIK2 Jadi Event Fitness Terbesar se-Asia Pasifik

Setelah berlari, peserta harus menghadapi SkiErg, sled push, sled pull, burpee broad jumps, rowing, farmers carry, sandbag lunges, dan wall balls. Setiap area punya tingkat kesulitannya sendiri.

HYROX Jakarta di NICE PIK2 yang berlangsung selama dua hari pada 27-28 Juni 2026 mencetak rekor jumlah terbesar di kawasan Asia Pasifik

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