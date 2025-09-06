Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Wiranto: Kalau Semua Dipenuhi, Repot ya

jpnn.com - Munculnya 17+8 Tuntutan Rayat yang ditujukan kepada pemerintah hingga DPR RI belakangan menjadi sorotan masyarakat.

Tuntutan itu muncul menyusul serentetan unjuk rasa di DPR RI dan kejadian pascademo.

Adapun, sejumlah figur publik yang terlibat dalam penyusunan Tuntutan 17+8 di antaranya, Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi Dalopez, Andhtya F. Utami dan Jerome Polin.

Sebanyak 17 tuntutan itu harus diselesaikan oleh pihak pemerintah dalam kurun seminggu, yakni 5 September 2025.

Lalu, 8 lainnya diminta diselesaikan dalam kurun satu tahun.

Dari 25 tuntutan tersebut, ada 5 yang ditujukan kepada pemerintah atau eksekutif termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Berikut tuntutan tersebut:

Kepada Presiden Prabowo Subianto

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.