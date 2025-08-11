Soal 3 Mantan Kader PDIP Merapat ke PSI, Puan: Monggo Saja
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku tidak mau memusingkan kabar merapatnya mantan tiga kader parpol berkelir merah di Solo masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mempersilakan kader yang sudah tidak ingin berada di PDIP untuk merapat ke partai lain.
Puan berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri acara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).
"Kalau kemudian seseorang atau tiga orang atau berapa orang kemudian sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI perjuangan, monggo saja," kata Ketua DPR RI itu, Senin.
Sebelumnya, Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo mengatakan tiga eks kader PDIP bergabung ke PSI belum lama ini.
Yogo mengatakan ketiganya bergabung ke PSI sebelum kongres dan dua kader lainnya bergabung pada Jumat lalu.
Adapun, ketiga mantan kader PDIP yang merapat ke PSI ialah Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto.
Yogo mengungkapkan tiga kader tersebut sudah mendapat KTA PSI dan mengeklaim bergabung ke partai karena memiliki visi dan misi yang sama.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mempersilakan mantan tiga kader parpol berkelir merah masuk ke PSI.
