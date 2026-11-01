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Soal Alih Status PPPK, BKN: Rencananya Cukup Perpres, Lebih Cepat

Soal Alih Status PPPK, BKN: Rencananya Cukup Perpres, Lebih Cepat
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Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Soal alih status PPPK dan PPPK paruh waktu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen menyampaikan informasi terbaru.

Menurut Waka BKN, sesuai hasil rapat di internal pemerintah disepakati regulasi penyelesaian PPPK dan PPPK paruh waktu berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Regulasi ini akan menjawab kegundahan hafi PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu yang menantikan peningkatan status.

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Wakil Kepala BKN Suharmen mengungkapkan penyusunan regulasi alih status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu tengah berproses. Begitu juga pengangkatan PPPK penuh waktu ke PNS.

"Masih berproses penyusunan regulasinya. Rencananya cukup dengan Perpres saja," kata Waka BKN Suharmen kepada JPNN baru-baru ini.

Dia menambahkan sesuai kesepakatan akhir antarinstansi terkait regulasinya dalam bentuk Perpres. Yang menyusun Perpresnya masing-masing instansi pembina jabatan fungsional,

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Pertimbangan Perpres, kata Suharmen, agar bisa lebih cepat waktu yang dibutuhkan untuk penyusunannya.

"Yang ditugaskan menyusun regulasi (Pepres) adalah instansi teknis dengan disupervisi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)," terang Suharmen.

Soal alih status PPPK, Waka BKN Suharmen menyampaikan kesepakatan internal pemerintah cukup Perpres agar lebih cepat

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