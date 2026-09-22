Soal Ambang Batas Parlemen, Deddy PDIP Ungkit Tujuan Pemilu, Singgung Angka 4-7

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebutkan penentuan angka ideal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) harus menimbang tujuan dari pelaksanaan pemilu.

"Threshold itu menurut saya tidak bisa ditentukan oleh jumlah suara terbuang, tetapi dari tujuan pemilu itu sendiri," kata dia melalui layanan pesan, Senin (21/9).

Deddy menyebutkan menaikkan PT menjadi pilihan ketika tujuan dari pemilu ialah melakukan konsolidasi demokrasi dan penguatan efektivitas parlemen.

Dia menyebutkan PT ideal sebaiknya di angka empat sampai tujuh persen ketika tujuan pemilu ialah konsolidasi demokrasi dan penguatan efektivitas parlemen.

"Maka range threshold yang ideal bagi partai untuk lolos ke parlemen ialah antara empat sampai tujuh persen," ujar Deddy.

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan jumlah PT empat sampai tujuh persen membuat fraksi partai di DPR bisa mengisi perwakilan.

Dia mengatakan DPR sendiri saat ini memiliki 13 komisi dan delapan badan di luar yang bersifat ad hoc. Semisal, Panitia Khusus (Pansus) yang bersifat lintas komisi dan Panitia Kerja (Panja) di setiap AKD.

"Ya, untuk menjadi DPR yang efektif, idealnya setiap fraksi memiliki perwakilan di semua komisi, badan, dan Panja atau Pansus yang ada," kata Deddy.