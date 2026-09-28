Soal Ambang Batas Parlemen, Legislator PKB: 5 Persen Baik, Tetapi Angka 6 Ideal & Moderat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin nenyambut positif usul lima persen sebagai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Namun, legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menganggap ideal usul enam persen sebagai PT untuk pemilu ke depan.

"usulan PT lima persen, itu usulan baik, tetapi jika ada usulan PT sebesar enam persen jauh lebih baik, angka ideal dan moderat,” ujar Khozin dalam keterangan persnya, Senin (28/9).

Legislator Dapil IV Jatim itu mengatakan PT enam persen menjadi jalan tengah ketika belakangan muncul angka lima dan tujuh persen serta sejalan dengan putusan MK 116/PUU-XXI/2023.

“PT enam persen mempertahankan pluralitas pada tahap pilihan politik, tetapi melakukan seleksi representasi pada tahap konversi suara menjadi kursi,” ujar Khozin.

Dia melanjutkan angka enam persen menjadi titik keseimbangan dalam menjaga keberagaman partai di parlemen serta penyederhanaan representasi.

“PT enam persen menjadi titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik,” ujarnya.

Terkait dengan potensi suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi parlemen, Khozin menyebutkan besaran PT tidak mesti dipertentangkan dengan prinsip proporsionalitas.