Soal Ambang Batas Parlemen, Said Abdullah: Usulan Resmi PDIP 6 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebutkan partainya bakal mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar enam persen, untuk dituangkan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
"Iya, akan jadi usulan resmi PDIP Perjuangan enam persen," kata dia saat ditemui awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9).
Said mengatakan usul PT enam persen dari PDI Perjuangan bukan baru diungkapkan saat ini, melainkan ide sejak lama.
"PDIP dari awal memang inginnya enam persen. Ideal, lah," ujar Ketua Banggar DPR RI itu.
Said mengatakan usul resmi dari PDIP terkait PT masih rendah dibandingkan ide yang disampaikan Ketum NasDem Surya Paloh dengan tujuh persen.
"Kalau tidak keliru, ya, minta tujuh persen, Pak Surya Paloh. Iya, dong. Tujuh persen karena ingin menyeleksi partai-partai," katanya.
Said menuturkan langkah PDIP mengusulkan PT enam persen ialah untuk menjaga keseimbangan antara keberagaman dengan efektivitas parlemen.
"Enam persen itu yang paling ideal untuk ukuran kultur kita, kebhinekaannya iya, kemudian penyederhanaan partai politiknya iya, efektivitasnya pasti," kata Said. (ast/jpnn)
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut usul enam persen PT demi menjaga keseimbangan antara keberagaman dengan efektivitas parlemen.
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
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