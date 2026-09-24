menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Pemilihan Umum » Soal Ambang Batas Parlemen, Said Abdullah: Usulan Resmi PDIP 6 Persen

Soal Ambang Batas Parlemen, Said Abdullah: Usulan Resmi PDIP 6 Persen

Soal Ambang Batas Parlemen, Said Abdullah: Usulan Resmi PDIP 6 Persen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPP PDIP Said Abdullah soal ambang batas parlemen. Ilustrasi. Foto: PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebutkan partainya bakal mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar enam persen, untuk dituangkan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

"Iya, akan jadi usulan resmi PDIP Perjuangan enam persen," kata dia saat ditemui awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9).

Said mengatakan usul PT enam persen dari PDI Perjuangan bukan baru diungkapkan saat ini, melainkan ide sejak lama.

Baca Juga:

"PDIP dari awal memang inginnya enam persen. Ideal, lah," ujar Ketua Banggar DPR RI itu.

Said mengatakan usul resmi dari PDIP terkait PT masih rendah dibandingkan ide yang disampaikan Ketum NasDem Surya Paloh dengan tujuh persen.

"Kalau tidak keliru, ya, minta tujuh persen, Pak Surya Paloh. Iya, dong. Tujuh persen karena ingin menyeleksi partai-partai," katanya. 

Baca Juga:

Said menuturkan langkah PDIP mengusulkan PT enam persen ialah untuk menjaga keseimbangan antara keberagaman dengan efektivitas parlemen.

"Enam persen itu yang paling ideal untuk ukuran kultur kita, kebhinekaannya iya, kemudian penyederhanaan partai politiknya iya, efektivitasnya pasti," kata Said. (ast/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Prabowo Tunjuk Suahasil, Begini Pendapat Ketua PDIP Jateng

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut usul enam persen PT demi menjaga keseimbangan antara keberagaman dengan efektivitas parlemen.


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co