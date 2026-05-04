Soal Ambang Batas Parlemen, Sekjen PKB: Kami Belum Mematok Angka

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid menyebut partainya tidak mematok angka tertentu dalam ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

"Soal PT, itu kami belum mematok harus angkanya berapa," kata dia menjawab awak media, Senin (4/5).

Legislator Komisi IX DPR RI itu menuturkan PKB secara prinsip menginginkan PT yang ditetapkan nanti tak memberangus suara rakyat pada pemilu.

"Bagaimana mau PT ini tidak sampai kemudian menghilangkan suara yang sudah masuk," ujar Hasanuddin.

Namun, kata legislator Dapil V Jawa Timur (Jatim) itu, PT tetap diperlukan dalam demokrasi di Indonesia, demi mewujudkan iklim politik dan pelembagaan yang stabil.

"Kemudian menjamin jalannya politik di Indonesia makin baik, berkualitas, dan juga tidak terjadi tirani mayoritas dan diskriminasi kepada minoritas," ujar Hasanuddin.

Dia kemudian ditanya soal kemungkinan PKB bakal mendukung PT pada pemilu mendatang ditetapkan di atas empat persen.

"Soal angka, PKB relatif ya, fleksibel saja," katanya.