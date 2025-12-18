Soal Ammar Zoni Kirim Surat Putus ke Dokter Kamelia, Aditya Zoni: Enggak Tahu

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aditya Zoni buka suara soal hubungan asmara kakaknya, Ammar Zoni, dengan Dokter Kamelia yang baru saja dikabarkan putus.

Dia mengaku tidak tahu menahu perihal surat yang dimaksud.

Adik Ammar Zoni itu hanya berharap semua pihak bisa menahan diri agar persoalan tersebut tak semakin melebar.

"Aku enggak tahu itu suratnya bagaimana. Dan aku sudah memberikan pengertian juga sama dokter kalau tidak usah, tidak perlu lagi diribut-ribut atau bagaimana-bagaimana, karena memang kita untuk menjaga ketenangan ini," ujar Aditya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Dokter Kamelia mengenai hal tersebut.

Menurut Aditya, saat ini pihak keluarga sedang fokus dengan perkara yang dihadapi oleh Ammar Zoni.

"Dan mudah-mudahan, ya tadi aku sih lebih ke Bang Ammar ya. Maksudnya kalau misalkan di luar sana ramai-ramai segala macam, ya aku hanya fokus ke Bang Ammar," ucap Aditya Zoni.

Sebelumnya, Dokter Kamelia buka suara mengenai kabar putus hubungannya dengan bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut.