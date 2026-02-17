Soal Anak, Paula Verhoeven Singgung Izin dari Baim Wong
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Paula Verhoeven mengaku tidak bisa tidur bersama anak-anaknya tanpa seizin mantan suaminya, Baim Wong.
Pengakuan tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram pada Senin (16/2).
"Nanti ya, Dek. Adek bisa bobo sama mama kalau, sudah diizinkan lagi. Miss you Enjo (Kenzo) sayang," ungkap ungkap Paula Verhoeven.
Perempuan berusia 38 tahun itu kemudian membagikan video sedang menjemput anak keduanya, Kenzo di sekolah.
Dalam video tersebut, Kenzo mengungkap keinginan menginap bersama Paula Verhoeven.
"Adek hari ini mau menginap sama mama,” ucapnya.
Namun, Paula Verhoeven mengaku belum bisa menuruti keinginan putranya tersebut.
Sebab, dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada ayah Kenzo, Baim Wong.
