Soal APBN untuk Bayar Utang Whoosh, Menkeu Purbaya Tegaskan Tunggu Arahan Presiden
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali buka suara perihal keterlibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pendanaan lanjutan Kereta Cepat Whoosh.
Purbaya menegaskan belum ada keputusan jelas mengenai kucuran dana tersebut dn posisi Kementerian Keuangan saat ini masih bersifat pasif.
Pihaknya belum bisa mengambil langkah strategis terkait utang pembiayaan moda transportasi modern tersebut tanpa adanya komando jelas.
"Saya masih nunggu petunjuk lebih lanjut ya," ungkap Menteri Purbaya, dikutip Jumat, (20/2).
Pernyataan ini mengisyaratkan koordinasi di tingkat kementerian lembaga mengenai anggaran Kereta Cepat masih terus berjalan.
Purbaya berulang kali menekankan pentingnya arahan resmi sebelum mengeksekusi anggaran negara.
"Saya masih tunggu petunjuk. Saya masih tunggu petunjuk," katanya kembali menegaskan.
Purbaya mengakui telah mendengar beberapa masukan, tetapi menganggap informasi tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.
