Soal Banjir di Padang, Legislator PAN: Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Athari Gauthi Ardi mengatakan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian utama dalam penanganan banjir di dua kecamatan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (10/10).
"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Warga yang terdampak perlu segera mendapatkan pertolongan dan dipastikan berada di tempat yang aman,” kata Athari kepada awak media, Sabtu.
Legislator fraksi PAN itu berharap proses evakuasi berjalan cepat, terutama bagi warga terjebak banjir dan membutuhkan pertolongan.
Athari juga menekankan pentingnya kehadiran petugas di lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Termasuk, kata legislator Daerah Pemilihan (Dapil) I Sumbar itu, bantuan bisa menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga dengan penanganan khusus.
"Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat berlindung harus diperhatikan agar masyarakat bisa melewati kondisi darurat ini dengan baik,” katanya.
Athari berharap penanganan banjir tidak hanya berfokus ke evakuasi dalam kondisi darurat, melainkan bisa berbicara pemulihan warga terdampak.
“Setelah kondisi mulai membaik, masyarakat juga perlu mendapat perhatian agar bisa kembali beraktivitas dengan aman," ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi berharap penanganan banjir bisa berbicara pemulihan warga terdampak.
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