Soal Banjir di Sumatra, Komisi IV Panggil Menhut Bahas Dugaan Deforestasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyebut pihaknya bakal memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk membahas dugaan deforestasi sebagai pemicu bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara.

"Kamis, 4 Desember, kami sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan, apalagi kami juga sudah membaca pernyataan dari Pak Menhut bahwa akan melakukan evaluasi," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan rapat sengaja dilaksanakan Kamis besok agar pihak Kemenhut bisa maksimal dalam menyampaikan paparan.

"Mitra dalam hal ini Kemenhut bisa menyiapkan paparannya dengan baik dan lengkap," kata Alex.

Dia menyadari belakangan ini muncul fenomena berbeda di Indonesia, yakni curah hujan ekstrem yang bisa mengakibatkan banjir.

"Ya, kami melihat ini kan baru pertama kali siklon yang seperti ini terjadi di wilayah tropis di Indonesia," ujar legislator Dapil I Sumbar itu.

Hanya saja, kata Alex, material kayu yang terbawa arus banjir menunjukkan indikasi persoalan di kawasan hulu, khususnya di lereng perbukitan.

Dia mengatakan temuan batang kayu memperkuat dugaan deforestasi atau kerusakan kawasan hutan yang memperparah banjir.