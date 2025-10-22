menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Soal Bapak J Ketua Dewan Pembina PSI, Menkum Supratman Beberkan Informasi Ini

Soal Bapak J Ketua Dewan Pembina PSI, Menkum Supratman Beberkan Informasi Ini

Soal Bapak J Ketua Dewan Pembina PSI, Menkum Supratman Beberkan Informasi Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menkum Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sosok Bapak J yang menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih misteri meskipun kepengurusan parpol itu sudah disahkan Kementerian Hukum (Kemenkum).

Namun, nama Bapak J yang menempati Ketua Dewan Pembina PSI mulai terbuka setelah Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10).

Supratman awalnya mengaku tidak melihat secara terperinci nama-nama di dalam struktur kepengurusan PSI.

Baca Juga:

"Saya enggak periksa, ya, yang saya tahu itu yang terkait dengan ketum, sekretaris, dan ketua harian," kata eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu, Rabu.

Supratman mengatakan tak mengecek detail nama Bapak J yang menempati posisi Ketua Dewan Pembina PSI. 

"Saya lupa memeriksa itu Mr. J-nya," kata dia.

Baca Juga:

Namun, dia mengaku melihat huruf antara O atau E di belakang aksara J yang menempati posisi Ketua Dewan Pembina PSI. 

"Eee, antara O dan E," kata Supratman. 

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan PSI pada prinsipnya mengisi struktur kepengurusan dengan nama lengkap.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI