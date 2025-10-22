Soal Bapak J Ketua Dewan Pembina PSI, Menkum Supratman Beberkan Informasi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Sosok Bapak J yang menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih misteri meskipun kepengurusan parpol itu sudah disahkan Kementerian Hukum (Kemenkum).

Namun, nama Bapak J yang menempati Ketua Dewan Pembina PSI mulai terbuka setelah Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10).

Supratman awalnya mengaku tidak melihat secara terperinci nama-nama di dalam struktur kepengurusan PSI.

"Saya enggak periksa, ya, yang saya tahu itu yang terkait dengan ketum, sekretaris, dan ketua harian," kata eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu, Rabu.

Supratman mengatakan tak mengecek detail nama Bapak J yang menempati posisi Ketua Dewan Pembina PSI.

"Saya lupa memeriksa itu Mr. J-nya," kata dia.

Namun, dia mengaku melihat huruf antara O atau E di belakang aksara J yang menempati posisi Ketua Dewan Pembina PSI.

"Eee, antara O dan E," kata Supratman.