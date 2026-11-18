jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi nilai kontrak pengadaan jasa influencer atau pemengaruh.

Dorongan itu muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap total belanja jasa tersebut mencapai Rp14,7 miliar.

"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

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Budi menjelaskan, evaluasi harus mencakup pengadaan yang sudah berjalan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.

Pernyataan itu disampaikan setelah ICW pada 9 November 2026 mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer dengan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia. Perinciannya ialah lima paket di unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024, serta tiga paket di KKP selama 2025-2026. Unit kerja di Kemendikbudristek tersebut kini menjadi bagian Kemenbud.

Pengadaan itu berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.

ICW menduga pengadaan tersebut hanya mengarah pada satu penyedia sehingga menutup ruang persaingan bagi penyedia lain. ICW juga menduga ada konflik kepentingan karena Raffi merupakan pejabat publik.