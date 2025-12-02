Soal Bencana di Sumatra, Ketua MPR Dorong Evaluasi Tata Lingkungan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola lingkungan menyikapi peristiwa bencana alam banjir dan longsor di Sumatra bagian utara.

Muzani menyampaikan itu menjawab pertanyaan awak media, soal dampak kerusakan lingkungan yang memperparah banjir dan longsor.

"Saya kira itu menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah untuk menata lingkungan agar bisa lebih baik lagi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menduga kerusakan lingkungan menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatra bagian utara.

"Kalau dilihat dari gambar-gambar, memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan, sehingga akibatnya sampai sekarang dirasakan," ungkapnya.

Muzani berharap semua pihak menjadikan peristiwa banjir dan longsor sebagai pelajaran terhadap tata kelola lingkungan.

"Menjadi pelajaran sangat penting bagi para pemangku dan pengambil kebijakan di bidang lingkungan agar ini segera-segera ditangani, sehingga untuk jangka waktu ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Teuku Faisal Fathani menyebutkan hujan dengan curah yang tinggi menjadi satu di antara penyebab banjir dan longsor melanda Sumatra bagian utara.