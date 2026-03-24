Soal Bujet THR Para Pekerja, Dude Harlino Bicara Begini

jpnn.com - Pesinetron Dude Harlino mengaku ada anggaran khusus yang disiapkan untuk tunjangan hari raya (THR).

Dia menyebut bahwa dirinya menyiapkan bujet khusus THR untuk orang-orang yang memang bekerja dengannya.

"Pastilah ada, kan kalau itu kan pekerja-pekerja yang ada sama kami, itu memang harus kami siapkan dengan sesuai dengan porsinya masing-masing begitu, kan. Dan itu hak mereka juga kan, yang harus kami keluarkan," ujar Dude Harlino di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Akan tetapi, suami Alyssa Soebandono itu tak mengungkapkan nominal anggaran yang disiapkan untuk THR para pekerja.

Dia hanya memastikan bahwa dirinya telah menyiapkan uang THR khusus untuk para pekerja.

"Ya pasti ada budget khusus untuk kami berikan orang-orang yang kerja dengan kami, kan, itu kami berikan THR begitu," kata Dude Harlino.

Selain menyiapkan THR, aktor 45 tahun itu juga mengungkapkan menu wajib yang selalu ada tiap momen Lebaran di keluarganya.

Menu masakan Padang ternyata menjadi menu andalan yang wajib ada karena pengaruh dari garis keturunannya.