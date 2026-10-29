Soal Calon Istri, Ihsan Tarore Utamakan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Penyanyi sekaligus aktor Ihsan Tarore tampaknya masih menikmati status lajangnya.

Di tengah kesibukannya di dunia hiburan Tanah Air dan bidang bisnis, dia mengaku saat ini masih belum menemukan tambatan hati.

"Belum ada lagi someone-someoneannya ini. Someonenya, ya, sudahlah," ujar Ihsan Tarore di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

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Ketika disinggung mengenai alasannya masih sendiri, dia meminta doa yang terbaik.

Ihsan Tarore memilih untuk berserah diri perihal urusan asmara.

"Nunggu jodohnya saja lah didekatin sama Allah, ya. Didoain saja, ya," tuturnya.

Pria 37 tahun itu sendiri mengaku tidak memiliki kriteria khusus terkait pasangan.

Dia mengaku yang terpenting baginya, calon pasangannya kelak dapat menyayangi ibunya dengan tulus.