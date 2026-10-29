menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Soal Calon Istri, Ihsan Tarore Utamakan Hal Ini

Soal Calon Istri, Ihsan Tarore Utamakan Hal Ini

Soal Calon Istri, Ihsan Tarore Utamakan Hal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi sekaligus aktor Ihsan Tarore tampaknya masih menikmati status lajangnya. ilustrasi. Foto: Instagram/ihsantarore

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Penyanyi sekaligus aktor Ihsan Tarore tampaknya masih menikmati status lajangnya.

Di tengah kesibukannya di dunia hiburan Tanah Air dan bidang bisnis, dia mengaku saat ini masih belum menemukan tambatan hati.

"Belum ada lagi someone-someoneannya ini. Someonenya, ya, sudahlah," ujar Ihsan Tarore di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Baca Juga:

Ketika disinggung mengenai alasannya masih sendiri, dia meminta doa yang terbaik.

Ihsan Tarore memilih untuk berserah diri perihal urusan asmara.

"Nunggu jodohnya saja lah didekatin sama Allah, ya. Didoain saja, ya," tuturnya.

Baca Juga:

Pria 37 tahun itu sendiri mengaku tidak memiliki kriteria khusus terkait pasangan.

Dia mengaku yang terpenting baginya, calon pasangannya kelak dapat menyayangi ibunya dengan tulus.

Penyanyi sekaligus aktor Ihsan Tarore tampaknya masih menikmati status lajangnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI