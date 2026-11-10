Soal Calon Pengganti Gibran, Bahlil: Jangan Berandai-andai

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia masih mencermati dinamika politik setelah Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga meminta semua pihak untuk bisa menghormati keputusan dari Gibran maupun saran dari Prabowo.

"Pada prinsipnya kalau kita membaca berita yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres, saya pikir sesuatu yang harus juga dihormati," kata Bahlil di Jakarta, Selasa.

Bahlil mengaku belum mengetahui secara utuh isi pertemuan yang membahas persoalan tersebut karena tidak berada di lokasi.

Dia mengatakan akan terlebih dahulu mengecek informasi secara lengkap sebelum menyampaikan kesimpulan mengenai perkembangan tersebut.

"Sehingga apa kesimpulan akhir dari semua ini setelah nanti saya akan mencoba mengecek informasi yang utuhnya seperti apa," ujarnya.

Ketika disinggung apakah telah berkomunikasi dengan Gibran mengenai persoalan tersebut, Bahlil mengatakan belum.

"Belum, belum, belum," kata Bahlil.