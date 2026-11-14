menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Soal Cawapres Pengganti Gibran, Cak Nawardi Berharap Presiden Mendengar Suara Senator

Soal Cawapres Pengganti Gibran, Cak Nawardi Berharap Presiden Mendengar Suara Senator

Soal Cawapres Pengganti Gibran, Cak Nawardi Berharap Presiden Mendengar Suara Senator
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Senator asal Jawa Timur sekaligus Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi bersama Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi berharap Presiden Prabowo Subianto mendengarkan pandangan para senator sebelum mengusulkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Menurutnya, masukan para senator penting karena bersumber dari aspirasi masyarakat di daerah dan disampaikan secara independen dari kepentingan partai politik.

Ketua Komite IV DPD RI yang akrab disapa Cak Nawardi itu menegaskan bahwa keberpihakan kepada daerah harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon.

Baca Juga:

Soal Cawapres Pengganti Gibran, Cak Nawardi Berharap Presiden Mendengar Suara Senator

Cak Mawardi. Foto: Humas DPD RI

“Kita akan memilih sosok yang pro daerah,” tegas Cak Mawardi dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026).

Baca Juga:

Nawardi berharap wakil presiden berikutnya dapat menjalankan tugas lebih baik daripada pendahulunya. Ia menilai Indonesia memiliki banyak tokoh dari berbagai daerah yang jujur, berjiwa negarawan, dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan daerah.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden mempertimbangkan pandangan para senator di samping masukan dari partai politik.

Senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi berharap Presiden Prabowo mendengarkan pandangan para senator sebelum mengusulkan cawapres pengganti Gibran.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI