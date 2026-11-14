Soal Cawapres Pengganti Gibran, Cak Nawardi Berharap Presiden Mendengar Suara Senator

jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi berharap Presiden Prabowo Subianto mendengarkan pandangan para senator sebelum mengusulkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Menurutnya, masukan para senator penting karena bersumber dari aspirasi masyarakat di daerah dan disampaikan secara independen dari kepentingan partai politik.

Ketua Komite IV DPD RI yang akrab disapa Cak Nawardi itu menegaskan bahwa keberpihakan kepada daerah harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon.

Cak Mawardi. Foto: Humas DPD RI

“Kita akan memilih sosok yang pro daerah,” tegas Cak Mawardi dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026).

Nawardi berharap wakil presiden berikutnya dapat menjalankan tugas lebih baik daripada pendahulunya. Ia menilai Indonesia memiliki banyak tokoh dari berbagai daerah yang jujur, berjiwa negarawan, dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan daerah.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden mempertimbangkan pandangan para senator di samping masukan dari partai politik.