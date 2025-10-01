menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Soal Cukai Rokok, Purbaya Lebih Utamakan Kepentingan Ekonomi?

Soal Cukai Rokok, Purbaya Lebih Utamakan Kepentingan Ekonomi?

Soal Cukai Rokok, Purbaya Lebih Utamakan Kepentingan Ekonomi?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait kritikan kepadanya yang memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.

Saat ini muncul kritikan yang menyebut Purbaya Yudhi Sadewa lebih mementingkan ekonomi ketimbang kesehatan.

"Kalau dia kesehatan, kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi gara-gara industri yang mati, boleh kita ubah kebijakannya langsung," katanya dikutip Rabu (1/10).

Baca Juga:

Purbaya mengatakan bpemerintah tetap mendorong edukasi agar masyarakat mengurangi konsumsi rokok, namun langkah itu perlu dilakukan secara bertahap.

Ia menilai keseimbangan antara kesehatan publik, perekonomian, dan keberlangsungan tenaga kerja harus menjadi pijakan utama dalam setiap keputusan cukai.


Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra, namun pemerintah tetap fokus pada langkah yang dianggap paling bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat.

Baca Juga:

“Biarin, bunganya wangi kok bagus, nggak apa-apa. Jadi begini, setiap kebijakan kan ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang nggak suka," ujar Purbaya.

Purbaya mengungkapkan, keputusan tidak menaikkan cukai rokok diambil untuk menjaga industri rokok agar tidak mati. Terlebih pemerintah tidak ingin memberi ruang bagi produk ilegal menguasai pasar.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait kritikan kepadanya yang memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI