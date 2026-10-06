Soal Dede Sunandar Tak Pakai Head Guard Tinju, Bedu Ungkap Alasan

jpnn.com, JAKARTA - Dede Sunandar sempat terkapar di ring seusai terkena pukulan Vicky Prasetyo dalam pertandingan tinju 'Kapolda Fighter Match 2026' di GOR Kota Jambi.

Adapun dalam pertandingan tinju itu, Vicky Prasetyo berhadapan melawan Bedu dan Dede Sunandar.

Bedu lantas menjelaskan mengenai kronologi hingga insiden Dede Sunandar sempat tak sadarkan diri di atas ring tersebut.

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"Kronologinya memang yang masyarakat umum lihat, pada saat pertandingan itu memang benar-benar kami bertanding untuk mencari siapa yang menang dan memberikan hiburan yang terbaik. Karena ini adalah pertandingan tinju, ya betul-betul kami bermain tinju," ujar Bedu di Bandara Soekarno Hatta, Minggu (4/10).

Soal kontroversi tak memakai head guard saat tanding tinju, pria 47 tahun itu lantas memberi penjelasan.

Menurutnya, panitia pertandingan sejak awal sudah menyarankan untuk memakai head guard.

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"Panitia di awal sebelum pertandingan juga sudah menyarankan pakai head guard, ya. Ada satu Dede. Terus saya berpikir juga saya juga ini termasuk pertandingan pertama saya untuk turun di tinju eksibisi, walaupun eksibisi, tapi kan kita enggak pernah tahu ya nanti apa yang akan terjadi," ucap Bedu.

"Ya sudah, terus bilang, 'Dede, pakai De, Dede saja pakai'. Vicky enggak mau pakai, saya sama Dede disuruh pakai," sambungnya.