Soal Demo 27 Agustus, Ahok Sebut Semua Suku, Agama dan Ras Pasti Membenci Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan suku, agama, maupun ras.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai kesetaraan tersebut penting agar tidak ada lagi anggapan kelompok tertentu lebih berhak memiliki Indonesia.

"Siapapun yang lahir di Indonesia adalah warga negara Indonesia punya hak kewajiban yang sama, jadi bukan karena ada ras tertentu saja atau agama tertentu saja yang lebih berhak memiliki Indonesia," ujar Ahok dalam Dialog Kebangsaan di Museum Hakka, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Rabu (26/8).

Menurutnya, persoalan bangsa saat ini juga tidak lagi semata-mata berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketika keadilan tidak ditegakkan dan persoalan korupsi serta transparansi pajak muncul, seluruh masyarakat dapat merasakan kekecewaan yang sama.

"Saya kira semua orang yang bayar pajak juga kecewa, gak suku, agama, ras, apa isunya besok (27 Agustus 2026) demo besar kan? Ya semua orang kecewa lah kalau uang dikorupsi, seenak kita bayar pajak seenak," katanya.

Ahok menambahkan, perkembangan teknologi digital turut membuat masyarakat semakin mengetahui sejarah bangsa yang sebelumnya tidak banyak diketahui.

Ia berharap generasi muda memahami bahwa seluruh kelompok masyarakat merupakan bagian yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.