Soal Duduk Prabowo Diapit Jokowi-Gibran, Politikus Gerindra Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyebutkan komunikasi Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tetap baik menyikapi momen duduk kedua tokoh saat upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara, Senin (17/8) kemarin.

"Pak Prabowo, kan, pernah menjadi menteri Pak Jokowi, tentu hubungan beliau, selain hubungan keakraban kekeluargaan, hubungan dari segi apa namanya terjalin terus secara terus menerus," kata Bahtra kepada awak media, Jumat (21/8).

Legislator Komisi II itu mengatakan Kepala Negara pada prinsipnya selalu menekankan hubungan baik dengan para pemimpin terdahulu.

"Pak Prabowo, kan, selalu menyampaikan bahwa hubungan beliau dengan pemimpin-pemimpin terdahulu sangat baik komunikasinya," ujar Bahtra.

Misalnya, kata dia, Prabowo tetap berkomunikasi baik dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahtra menuturkan Prabowo sering mengajak para pemimpin terdahulu untuk membahas isu kebangsaan.

"Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Pak SBY, Pak Prabowo juga dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, begitu pun mantan-mantan Wapres juga sering diajak berkomunikasi sama Pak Prabowo," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto duduk diapit Presiden ketujuh RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Senin kemarin.