menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Soal Dugaan Kasus Ammar Zoni, Dirjen Pemasyarakatan Jelaskan Begini

Soal Dugaan Kasus Ammar Zoni, Dirjen Pemasyarakatan Jelaskan Begini

Soal Dugaan Kasus Ammar Zoni, Dirjen Pemasyarakatan Jelaskan Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktor Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi menjelaskan soal dugaan kasus yang menyandung Ammar Zoni.

Dia mengatakan, awal mula pria 32 tahun itu terjerat kasus tersebut saat pihak Lapas melakukan pemeriksaan penggeledahan.

Mashudi menyebut, pemeriksaan itu memang rutin dilakukan tiap bulan.

Baca Juga:

"Jadi, sebetulnya kami sampaikan, kasus masalah Ammar Zoni pada Januari sudah lama yang lalu, dan ini pada saat kegiatan pemeriksaan penggeledahan rutin yang dilakukan oleh Kalapas rutan satu bulan dua kali," ujar Mashudi dalam kanal Intens Investigasi di YouTube dikutip Selasa (21/10).

"Pada saat penggeleadahan saat itu, satu kamar ada 7 orang, salah satunya Ammar Zoni," sambungnya.

Dari pemeriksaan penggeledahan itu, pihak lapas menemukan barang bukti narkotika dari dalam sel tahanan yang dihuni Ammar Zoni.

Baca Juga:

"Ditemukanlah itu ganja satu linting dari hasil proses itu dilakukan pemeriksaan. Ammar Zoni pun sudah tidak dimasukkan dalam sel selama 40 hari dan kasus ini dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih. Sampai kemarin 8 Oktober itu sudah SP2, jadi dilimpahkanlah ke Kejaksaan," tutur Mashudi.

Dia lantas meluruskan soal dugaan kasus yang menjerat Ammar Zoni tersebut.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Mashudi menjelaskan soal dugaan kasus yang menyandung Ammar Zoni.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI