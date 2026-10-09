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Soal Dugaan Kasus Judi Online di Rumah Dinas TNI, Komisi I Tuntut Pengusutan Tuntas

Soal Dugaan Kasus Judi Online di Rumah Dinas TNI, Komisi I Tuntut Pengusutan Tuntas
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Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. Dokumentasi pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menuntut pengusutan secara tuntas dugaan praktik judi online yang disinyalir dilakukan di rumah dinas TNI, Cijantung, Jakarta Timur (Jaktim).

"Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer," kata Sukamta melalui layanan pesan, Jumat (9/10).

Legislator fraksi PKS itu berharap pemeriksaan kasus praktik judi online di rumah dinas TNI jangan berhenti ke pekaku lapangan. 

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"Perlu ditelusuri siapa yang mengendalikan, menyediakan tempat, dan apakah ada pihak yang mengetahui atau bahkan melindungi kegiatan itu," ujar Sukamta.

Legislator Dapil Yogyakarta itu mengatakan rumah dinas TNI adalah fasilitas negara yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. 

Dia mengatakan publik tidak boleh terlalu dini menyimpulkan keterlibatan militer ketika muncul temuan praktik judi online di rumah dinas TNI.

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"Namun, kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas," lanjut Sukamta.

Alumnus Universitas Salford, Inggris Raya itu mengatakan temuan kasus judi online di rumah dinas TNI perlu menjadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta berharap pengusutan kasus temuan judi online di rumah dinas militer secara terbuka dan profesional.

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