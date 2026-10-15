Soal Dugaan Korupsi di BNPB, Legislator: Pelaku Harus Dihukum Berat
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta hukuman berat untuk pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa yang anggarannya berasal dari dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kalau terbukti bersalah, para pelaku harus dihukum berat dan maksimal sesuai undang-undang," kata legislator fraksi PKB itu melalui layanan pesan, Kamis (15/10).
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang anggarannya berasal dari DSP kebencanaan BNPB.
Hasbiallah meminta KPK menelusuri aliran dana, mekanisme pengadaan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil dugaan korupsi tersebut.
Menurutnya, penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.
Hasbiallah mengingatkan penegakan hukum jangan sampai memunculkan kesan korupsi dana bencana merupakan kejahatan yang bisa diselesaikan dengan pidana ringan.
"Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat justru diduga disalahgunakan. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Hasbiallah menilai dugaan korupsi dana kebencanaan sebagai tindakan yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menilai dugaan korupsi dana kebencanaan sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.
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