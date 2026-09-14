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Soal Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi: Sudah Clear

Soal Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi: Sudah Clear
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Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik yang menyeret Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila dan sekretaris pribadinya berinisial R.

Klarifikasi tersebut disampaikan Dedi setelah mempertemukan langsung pihak-pihak yang terlibat, termasuk Wabup Sumedang bersama istrinya, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta sekpri Wabup.

Momen tersebut kemudian dibagikan Dedi melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi.

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Dalam video tersebut, Dedi mengungkap hasil pembicaraannya dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi.

"Saya sudah ngobrol lama menanyakan peristiwa apa sih yang sebenarnya terjadi," kata Dedi dalam video tersebut, dikutip JPNN, Senin (14/9/2026).

Dia mengatakan persoalan yang terjadi bermula dari adanya kedekatan antara Wabup Sumedang dengan sekprinya, yang kemudian memicu kecemburuan sang istri.

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Terlebih, menurut Dedi, istri Wabup Sumedang saat ini tengah hamil.

"Namanya istri Wakil Bupati yang lagi hamil, ya cemburu sama suaminya yang mendekati sekretarisnya," ujar Dedi.

Dedi Mulyadi mengklarifikasi polemik Wabup Sumedang dan sekprinya. Dia menegaskan tak ada pelecehan seksual dan persoalan telah selesai.

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