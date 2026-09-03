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Soal Efek Karhutla, Komisi X Ungkit Perlindungan Kesehatan dan Pendidikan Anak

Soal Efek Karhutla, Komisi X Ungkit Perlindungan Kesehatan dan Pendidikan Anak
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Pimpinan Komisi X Kurniasih Mufidayati menilai kondisi karhutla saat ini perlu mendapat perhatian dari sisi pendidikan. ilustrasi. Dok: supplied for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup hanya berfokus ke pemadaman api.

Menurutnya, penanganan karhutla harus berbicara nasib peserta didik untuk tetap memperoleh layanan pendidikan secara aman dan berkualitas.

"Melindungi anak dari karhutla berarti menjaga kesehatan mereka hari ini sekaligus menjaga kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," ujar legislator fraksi PKS itu kepada awak media, Kamis (15/10).

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Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 12 Oktober 2026 menyatakan karhutla yang dalam penanganan mencapai 639,23 hektare.

Laporan BNPB mengungkap penanganan itu terjadi di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, dan Riau.

Kebakaran terluas terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan luas sekitar 513,89 hektare.

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Kurniasih menilai kondisi karhutla perlu mendapat perhatian dari sisi pendidikan.

Kabut asap tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan anak, melainkan bisa mengganggu kegiatan belajar.

Pimpinan Komisi X Kurniasih Mufidayati menilai kondisi karhutla saat ini perlu mendapat perhatian dari sisi pendidikan.

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