Soal Ekspor Gas Bumi, Bahlil Tegaskan Pemerintah Indonesia Menghormati Kontrak

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah Indonesia menghormati kontrak kerja sama gas bumi dengan negara-negara mitra.

Menurut dia, komitmen tersebut menjadi prinsip pemerintah dalam menjalankan kerja sama energi internasional, dengan tetap memperhatikan ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.

Bahlil mengatakan di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia patuh terhadap kontrak dan aturan sebagai landasan dalam menjalankan hubungan kerja sama dengan negara lain.

“Atas arahan Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan,” ujar Bahlil di kantor ESDM, pada Senin (26/10).

Dia menyebutkan setiap kebijakan pemerintah di sektor migas tetap memperhatikan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian, penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan energi harus dilakukan sesuai aturan dan tidak mengabaikan komitmen kontraktual yang berlaku.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan gas mempertimbangkan kebutuhan operasional sistem produksi, serta pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.

Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan produksi, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi nasional.