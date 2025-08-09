Soal Evakuasi Palestina, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Jebakan Israel
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 2.000 warga Palestina rencananya akan dievakuasi ke Indonesia dan disebut-sebut akan difasilitasi melalui Pulau Galang, Kepulauan Riau.
Saat ini, evakuasi itu masih berada dalam tahap persiapan dan perencanaan awal.
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai realisasi langkah tersebut harus mempertimbangkan sejumlah persyaratan penting yang belum tentu dapat dipenuhi dalam waktu dekat.
“Menurut hemat saya, ini masih tahap awal. Harus dipastikan dulu apakah empat persyaratan penting itu bisa benar-benar terjadi,” ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Sabtu (9/8)
Empat poin utama yang disoroti TB Hasanuddin pertama persetujuan dari warga palestina sendiri
Menurut TB Hasanuddin, perlu dikaji terlebih dahulu apakah warga Palestina bersedia untuk dievakuasi ke Indonesia, khususnya dalam konteks pengobatan dan perlindungan sementara.
“Bisa saja mereka justru ingin tetap dirawat di negerinya sendiri atau di negara tetangga yang lebih dekat,” katanya.
Kedua, sikap dan otoritas Palestina.
