Soal Gaji Fantastis Anggota DPRD DKI Capai Rp 139 Juta, Ima Mahdiah Blak-blakan

jpnn.com - Isu soal besaran gaji anggota DPRD DKI Jakarta yang fantastis, yakni mencapai 139 juta menuai sorotan publik.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan slip gaji yang diterimanya tiap bulan.

Dari dokumen resmi Rekapitulasi Take Home Pay Juli 2025, tercatat total penerimaan Ima mencapai Rp 106,5 juta sebelum dipotong.

Periinciannya, yakni uang representasi Rp 2,4 juta, uang paket Rp 240 ribu, tunjangan jabatan Rp 3,48 juta, tunjangan perumahan Rp 78,8 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp 21 juta.

Kemudian, tunjangan beras Rp 150 ribu, serta tunjangan badan musyawarah dan badan anggaran masing-masing Rp 217.500.

Walau begitu, Ima menyebut jumlah tersebut tidak diterimanya secara penuh.

Ima juga mengungkapkan adanya potongan yang dikenakan mencapai lebih dari Rp 46 juta.

Potongan terbesar berasal dari PPh21 sebesar Rp 23,95 juta, setoran ke fraksi Rp 4 juta, setoran ke DPP Rp 8 juta, setoran ke DPD/DPW Rp 10 juta, serta iuran BPJS Rp 120 ribu.