Soal Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Menteri HAM: Saya No Comment, Titik!

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara, termasuk Soeharto, di Istana Jakarta, Senin (10/11/2025).

Soeharto merupakan Presiden Ke-2 RI. Pemberian gelar pahlawan nasional untuk tokoh yang berkuasa selama 32 tahun itu menimbulkan kontroversi.

Nah, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memilih tidak berkomentar atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

"Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya no comment, titik," kata Pigai diwawancarai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dia enggan berkomentar terlepas dari pro dan kontra di masyarakat terkait gelar pahlawan Soeharto.

"Enggak ada komentar," kata menteri yang pernah menjadi komisioner Komnas HAM 2012-2017 itu.

Selain itu, Pigai menjelaskan Kementerian HAM tidak memberikan rekomendasi nama apa pun untuk diusulkan menjadi pahlawan.