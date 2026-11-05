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Soal Geng Solo di Kasus Penyadapan, Komisi III Minta Hukum Ditegakkan

Soal Geng Solo di Kasus Penyadapan, Komisi III Minta Hukum Ditegakkan
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Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mempercayakan kepolisian di bawah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mampu mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ya, Pak Suyudi pasti melakukan tugasnya dengan baik, kami percaya, ya," kata dia menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11).

Belakangan, heboh di media sosial soal narasi geng Solo dikaitkan dari kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

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Habiburokhman ketika disinggung soal itu dengan menyebut penegakan hukum tidak boleh pandang bulu dengan menindak pihak bersalah. 

"Mau geng Solo, geng Oslo, ya, hukum, ya, hukum. Oke," kata dia.

Diketahui, kepolisian menetapkan tiga perwira tinggi (Pati) aktif Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, yakni LSP, ASN, dan EH. 

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Sosok LSP disebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ASN adalah Irjen Ahrie Sonta, dan EH merupakan Irjen Eko Hadi. 

Habiburokhman kemudian menerima pertanyaan awak media soal perlunya pengusutan kasus penyadapan tak sekadar berhenti ke LSP.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merasa yakin kepolisian di bawah Jenderal Suyudi mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal.

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