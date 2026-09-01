Soal Gugatan Cerai Audi Marissa, Kuasa Hukum Anthony Xie Buka Suara
jpnn.com, JAKARTA - Pihak Anthony Xie buka suara mengenai kabar perceraiannya dengan Audi Marissa.
Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea mengatakan kliennya dan Audi Marissa sudah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik, sebelum gugatan cerai didaftarkan.
"Memang antara Audi dan Anthony sebelum adanya gugatan cerai sudah membuat kesepakatan di mana mereka akan bercerai dengan secara baik-baik," ujar Rendi Rumapea di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (1/9).
Ketika ditanyai apakah Audi Marissa dan Anyhony Xie sempat dimediasikan oleh pihak keluarga? Rendi lantas memberikan jawaban begini.
"Ya, sebelum ada gugatan pasti sudah ada mediasi di antara keluarga juga," tutur Rendi.
Namun, rumah tangga pasangan selebritas itu tampaknya tak bisa lagi dipertahankan.
Rendi mengungkapkan bahwa visi misi yang tak lagi sejalan, menyebabkan kliennya dan Audi Marissa akhirnya tak lagi bisa mempertahankan bahtera pernikahan.
"Pasti visi misinya sudah enggak sama, sudah cekcok ya, dan memang mereka merasa bahwa tidak bisa lagi nih dipertahankan rumah tangganya, begitu," ucapnya.
Pihak Anthony Xie buka suara mengenai kabar perceraiannya dengan Audi Marissa. Simak nih!
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