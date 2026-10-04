Soal Gugatan Ijazah Gibran, Rullyandi: MK Semestinya Putus NO

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Dr. Muhammad Rullyandi menilai perkara yang kembali mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka semestinya diputus tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Rullyandi, substansi yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut pada dasarnya telah menjadi bagian dari penilaian MK ketika menangani sengketa hasil Pilpres 2024.

“Apa yang dimohonkan oleh Denny Indrayana ini secara substansi sebetulnya sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Rullyandi dalam keterangannya, Minggu (4/10).

Dia menjelaskan putusan MK sebelumnya telah menyinggung proses penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan verifikasi persyaratan pencalonan.

Dengan demikian, menurut dia, proses verifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, termasuk mengenai persyaratan pendidikan, telah menjadi bagian dari penilaian Mahkamah.

“Artinya, ini adalah sebuah kebenaran hukum bahwa verifikasi pasangan calon, termasuk persyaratan pendidikan, sudah menjadi bagian dari penilaian Mahkamah,” ujarnya.

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Rullyandi mengatakan MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir dalam sengketa hasil pemilu. Putusan Mahkamah juga bersifat final.

Oleh karena itu, dia berpandangan MK harus konsisten dengan putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya, terlepas dari adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi.