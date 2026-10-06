Soal Gugatan Pencalonan Gibran, Puan: Apa Pun Keputusannya, Kami Menghormati

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pihaknya akan menghormati gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

"Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan di MK," kata dia saat menjawab pertanyaan awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

DPR, kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu, bakal menerima setiap putusan MK terkait PHPU syarat pencalonan Gibran.

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"Apa pun keputusannya, kami tentu saja akan menghormati keputusan yang sedang berjalan di MK," ujar Puan.

Cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu kemudian mendapat pertanyaan awak media soal kemungkinan telatnya pengajuan PHPU syarat pencalonan Gibran.

"Kami menghormati proses yang sedang berjalan," tutur Puan.

Gugatan terkait syarat pencalonan Gibran diajukan 12 pemohon, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Denny menilai syarat administratif pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024 tak terpenuhi terkait ijazah.