Soal Gugatan Rp 3,37 Triliun Bali Towerindo, Bupati Badung Blak-blakan Begini

jpnn.com, BADUNG - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa buka suara soal gugatan yang dilayangkan PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) terkait perjanjian perihal penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

Gugatan Bali Towerindo menggugat Pemkab Badung Rp3,37 triliun karena dianggap wanprestasi atas perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang teregister dengan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps. Perkara tersebut sudah mulai sidang dengan agenda mediasi pada 20 Oktober 2025 lalu.

Adi Arnawa menjelaskan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Badung dengan Bali Towerindo ini berangkat dari semangat untuk menjaga kearifan lokal di wilayah Badung di tengah pesatnya kemajuan teknologi.

Menurutnya, Bupati Badung saat itu Anak Agung Gde Agung tidak ingin wilayah Badung dipenuhi dengan pembangunan menara atau tower telekomunikasi yang bisa ganggu keindahan wilayah Badung yang menjadi destinasi wisata unggulan Pulau Bali.

“Karena bagaimanapun juga, Kabupaten Badung ini kabupaten yang hidup dari sektor pariwisata, yang banyak mengedepankan estetika, kearifan lokal, beberapa hal yang musti kita jaga. Budaya ya, ada pertimbangan bahwa kalau kita biarkan maka akan ada penyebutan baru. Bukan Pulau Bali seribu pura, tapi akan jadi seribu tower,” kata Adi Arnawa kepada wartawan.

Adi Arnawa menyebut dari semangat itu muncul pemikiran untuk kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan tower atau menera telekomunikasi merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Adi Arnawa mengaku tahu perihal kerja sama antara Pemkab Badung dengan Bali Towerindo pada 2007 silam karena saat itu dirinya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Badung.

“Waktu itu saya masih jadi Kasatpol PP, kebetulan saya ada di dalamnya, jadi saya tahu. Nah oleh karena itu, dibuat, ada kesepakatan, udahlah kalau seperti itu biar gak banyak liar tower ini ya kita batasi tapi tidak mengurangi layanan,” ujarnya.