JPNN.com » Entertainment » Gosip » Tanggapi Guyonan Pandji Pragiwaksono, Gibran: Enggak Apa-Apa

Tanggapi Guyonan Pandji Pragiwaksono, Gibran: Enggak Apa-Apa

Tanggapi Guyonan Pandji Pragiwaksono, Gibran: Enggak Apa-Apa
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah menonton pertunjukan stand-up comedy Pandji Pragiwaksono yang bertajuk Mens Rea.

Pernyataan tersebut diungkapkannya saat berbincang dengan Tretan Muslim dan Coki Pardede dalam konten Tretan Universe di YouTube.

"Sudah nonton Mens Rea, di Netflix," kata Gibran, Minggu (18/1).

Tidak hanya sekadar menonton, anak Jokowi itu juga memberikan apresiasi atas pencapaian Panji Pragiwaksono.

Gibran memuji popularitas tayangan stand up comedy itu karena berhasil menduduki peringkat teratas.

"Kita ucapkan selamat untuk Pandji. Mens Rea nomor satu mengalahkan Jujutsu Kaisen (serial anime Jepang, red) di Netflix," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran memberi tanggapan soal salah satu guyonan Pandji yang menyindir dirinya seperti 'orang ngantuk'.

Dia mengaku tidak tersinggung sama sekali dengan materi yang dibawakan oleh Pandji Pragiwaksono.

