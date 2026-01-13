menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Soal Hubungan dengan Dearly Djoshua, Ari Lasso: Kamu Menang, Aku Menyerah

Soal Hubungan dengan Dearly Djoshua, Ari Lasso: Kamu Menang, Aku Menyerah

Soal Hubungan dengan Dearly Djoshua, Ari Lasso: Kamu Menang, Aku Menyerah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ari Lasso. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ari Lasso menuliskan pesan panjang yang mengonfirmasi berakhirnya hubungan asmara dengan Dearly Djoshua.

Dalam pesan yang diunggah melalui Instagram Story miliknya, Ari Lasso langsung membuka tulisan dengan nada menyerah.

"Selamat @dearlydjoshua kamu menang, aku menyerah," tulis Ari Lasso dalam bahasa Inggris.

Baca Juga:

Mantan vokalis Dewa 19 itu mengakui bahwa perjalanan hubungannya itu terlalu rumit buat anak band seperti dirinya.

Soal Hubungan dengan Dearly Djoshua, Ari Lasso: Kamu Menang, Aku Menyerah

Ari kemudian mengaku dirinya masih asing dengan dunia percintaan setelah menjadi duda.

Baca Juga:

Dia merasa kurang pengalaman dan tidak berada pada level yang sama dengan Dearly.

“Kamu di liga yang jauh lebih tinggi, saya baru menduda dan memang tidak banyak pengalaman dalam hal percintaan,” katanya.

Ari Lasso buka suara soal putus dari Dearly lewat unggahan emosional yang memicu sorotan warganet.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co