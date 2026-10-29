Soal Ijazah Gibran, Denny: Baru PKS-PDIP yang Merespons, Gerindra Belum

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut baru dua partai, yakni PKS dan PDI Perjuangan yang merespons surat audiensi terkait polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

"PKS yang pertama," kata eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) itu menjawab pertanyaan awak media di kantor PKS, Jakarta, Kamis (29/10).

Polemik ijazah Gibran mencuat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

MK dalam putusan itu memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres RI, karena tak memenuhi syarat pencalonan.

Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

Denny diketahui datang ke PKS pada Kamis ini untuk membahas tindak lanjut MK terkait ijazah Gibran.

Dia, bahkan berharap PKS bisa menjadi inisiator pemakzulan Gibran berdasarkan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 setelah putusan MK.

Selain PKS, Denny mengaku PDIP membuka komunikasi menyikapi putusan MK terkait ijazah Gibran setelah surat dilayangkan.