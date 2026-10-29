Soal Ijazah Gibran, Denny: Baru PKS-PDIP yang Merespons, Gerindra Belum
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut baru dua partai, yakni PKS dan PDI Perjuangan yang merespons surat audiensi terkait polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
"PKS yang pertama," kata eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) itu menjawab pertanyaan awak media di kantor PKS, Jakarta, Kamis (29/10).
Polemik ijazah Gibran mencuat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
MK dalam putusan itu memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres RI, karena tak memenuhi syarat pencalonan.
Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.
Denny diketahui datang ke PKS pada Kamis ini untuk membahas tindak lanjut MK terkait ijazah Gibran.
Dia, bahkan berharap PKS bisa menjadi inisiator pemakzulan Gibran berdasarkan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 setelah putusan MK.
Selain PKS, Denny mengaku PDIP membuka komunikasi menyikapi putusan MK terkait ijazah Gibran setelah surat dilayangkan.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut Gerindra belum merespons surat permintaan audiensi membahas polemik ijazah Gibran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hasto Bicara PR Indonesia: Menghadirkan Watak Kekuasan Bernilai Kemanusiaan
- Pidato di Kongres X GPM, Hasto Bawa 3 Pesan Megawati
- Soal Tindak Lanjut Polemik Ijazah Gibran, Sekjen PKS Bicara Kepada Hasto PDIP
- Mulyanto PKS Tolak Kerugian Negara Dihapus dari Unsur Korupsi, Singgung Danantara
- Konon, Usul Karhutla Jadi Bencana Nasional Menimbang Kesehatan dan Kemanusiaan
- Presiden PKS Harap Swasembada Pangan Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga Petani